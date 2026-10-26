وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "أي شخص يبلغ عن تزوير في الانتخابات السابقة، أو في انتخابات التجديد النصفي المقبلة لعام 2026، سيحصل على مليون دولار عند اعتقال وإدانة مرتكبي التزوير".

ويأتي إعلان ترامب في وقت تتبنى فيه إدارته إجراءات أكثر تشددا بشأن مراقبة الانتخابات، شملت الضغط على الولايات للحصول على بيانات تسجيل الناخبين، والدعوة إلى تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان نزاهة التصويت وثقة الجمهور في العملية الانتخابية.

لكن هذه الإجراءات أثارت انتقادات من خبراء سياسيين ومسؤولين عن الانتخابات، بينهم ديمقراطيون وبعض الجمهوريين، اعتبروا أنها تمثل تجاوزا لصلاحيات الحكومة الاتحادية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين انتخابيين قولهم إنهم يستعدون لاحتمال تدخل السلطات الاتحادية في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وسبق لترامب أن أطلق مزاعم غير مثبتة بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسرها أمام جو بايدن، ورفض الاعتراف بنتائجها.

وفي السادس من يناير 2021، اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن، في محاولة لعرقلة مصادقة الكونغرس على نتائج الانتخابات.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت يستعد فيه الجمهوريون لخوض انتخابات التجديد النصفي، وسط منافسة محتدمة على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، اللذين يتمتع فيهما الحزب حاليا بأغلبية ضئيلة.

وتشير استطلاعات الرأي، بحسب رويترز، إلى تحديات تواجه الجمهوريين، في ظل تراجع شعبية ترامب ومخاوف الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.