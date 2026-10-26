وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن إحدى الضربات وقعت بالقرب من محطة مترو أنفاق، مشيرا إلى تعرض طاقم طوارئ للهجوم وسقوط مصابين، دون تحديد عددهم.

وأفاد شهود عيان لوكالة رويترز بسماع سلسلة من الانفجارات هزت العاصمة الأوكرانية، بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء تقع على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.

وأظهرت صور متداولة عبر قنوات غير رسمية على تطبيق "تيليغرام" أضرارا لحقت بمحطة مترو أنفاق، فيما أشارت منشورات أخرى إلى تعرض منشآت للبنية التحتية للطاقة لهجمات.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة الصور المتداولة أو حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت المستهدفة.