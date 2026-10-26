وأوضح ماكرون خلال زيارة إلى مدينة مارسيليا الساحلية جنوبي البلاد، حيث اقتحم المحتجون مبنى البلدية لفترة وجيزة خلال أعمال شغب ونهب في 17 أكتوبر: "لقد طلبت من الحكومة الاستجابة للمطالب المشروعة التي تقف خلف هذا التحرك الاحتجاجي".

وأضاف ماكرون: "سيعلن رئيس الوزراء والوزراء عن عدة إجراءات رئيسية وملموسة بعد ظهر اليوم".

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو ومسؤولون حكوميون خرون بطلاب المدارس الثانوية والجامعات في وقت لاحق من يوم الإثنين.

وكان ماكرون وحكومته الوسطية قد واجها انتقادات لعدم تلبية مظالم الطلاب منذ بدء إغلاق المدارس الثانوية في منتصف سبتمبر.

وأدت الاحتجاجات إلى اعتقالات جماعية وجلبت تدقيقا بشأن أسلحة فض الشغب التي تستخدمها الشرطة، والتي ألقي باللوم عليها في التسبب بإصابات غيرت حياة بعض المراهقين.