ونقلت "نفس" عن المستشار المقال أوكتاي سارال، إنه يحترم قرار أردوغان، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين.

ونقلت "نفس" عن سارال القول: "من الطبيعي تماما اتخاذ بعض القرارات في ضوء المشاكل والصعوبات المختلفة التي تواجهها الدول، ولا سيما في ظل علاقتنا الحساسة مع أذربيجان".

وكان سارال قد انتقد في 12 أكتوبر الجاري، حظر أذربيجان للحجاب في المدارس، في منشور له على منصة "إكس".

ورد حزب "أذربيجان الجديدة" الحاكم الذي يتزعمه الرئيس إلهام علييف، الثلاثاء، باتهام سارال ونواب من حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم بالتدخل في شؤون البلاد.

وتجمع تركيا وأذربيجان علاقات سياسية وعسكرية وثقافية وثيقة، حيث تصفان علاقتهما بأنها "أمة واحدة في دولتين".

وتعد أذربيجان، وهي إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، دولة ذات أغلبية مسلمة شيعية، لكنها برزت بعد عقود من الحكم السوفياتي كواحدة من أكثر الدول علمانية في العالم الإسلامي.