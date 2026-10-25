واعتبر ترامب أن ارتفاع أسعار النفط يمثل "ثمنا زهيدا" مقابل الحيلولة دون حصول طهران على سلاح نووي.

وأضاف الرئيس الأميركي أن كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز بلغت مستويات غير مسبوقة، مشددا على أهمية استمرار تدفق إمدادات الطاقة.

ففي سياق متصل، أكد قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر، التزام واشنطن بضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقال كوبر، خلال جولة جوية فوق المضيق، إن طرق العبور الرئيسية لا تزال خالية تماما من الألغام البحرية الإيرانية.

وشدد على استمرار دعم الولايات المتحدة لشركائها في المنطقة، مشيرا إلى أن الجيش الأميركي ساهم في تسهيل تصدير أكثر من 1.5 مليار برميل من النفط الخام منذ الصيف.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من تأثير أي تصعيد عسكري على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.