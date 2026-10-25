وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية: "لقد أصدرت تعليماتي للموساد والجيش الإسرائيلي بإسقاط النظام الإيراني".

ووصف نتنياهو إيران بأنها "عقرب جريح قد يلجأ إلى لدغة أخيرة"، معتبرا أن إسرائيل أمام فرصة لضمان مستقبلها.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي من وصفهم بأعداء إسرائيل بتلقي "ضربات شديدة تفوق تصورهم"، دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة التحركات التي قد تتخذها الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ضد إيران.

وتأتي تصريحات نتنياهو قبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، وسط منافسة سياسية محتدمة بشأن مستقبل حكومته.

وفي وقت سابق الأحد، نشر نتنياهو صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر قنبلة نووية تسقط على تل أبيب، وأرفقها بتحذير من الطموحات النووية الإيرانية، قبل يومين من موعد الاقتراع.

وأثار المنشور انتقادات من رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان، الذي اتهم نتنياهو بمحاولة إثارة الذعر بين الإسرائيليين، بحسب موقع "واي نت".