وقال نتنياهو، خلال زيارة إلى موقع لإحدى بطاريات منظومة الدفاع الصاروخي «حيتس»، إن الجيش الإسرائيلي مستعد للدفاع والهجوم، مشيرا إلى وجود ما وصفها بمؤشرات استخباراتية على احتمال تنفيذ هجمات للتأثير على الانتخابات.

وأضاف: "أنا أحذرهم: لا تختبرونا. سوف تتلقون ضربات غير متكافئة وأقوى بكثير مما تتخيلون"، متوعدا بما وصفه بأنه "ضربة قاضية".

ولم يقدم نتنياهو تفاصيل بشأن المؤشرات الاستخباراتية التي تحدث عنها أو طبيعة الهجمات المحتملة.

وفي وقت سابق الأحد، نشر نتنياهو صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر قنبلة ذرية تسقط على تل أبيب، وأرفقها بتحذير بشأن الطموحات النووية الإيرانية، قبل يومين من الاقتراع.

وأثار المنشور انتقادات رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان، الذي اتهم نتنياهو بإثارة الذعر بين الإسرائيليين، وفق موقع "واي نت".

ويركز نتنياهو في حملته الانتخابية على التهديد الإيراني، مشددا على ضرورة إبقاء مواجهة الطموحات النووية لطهران في صدارة الأولويات الأمنية الإسرائيلية.

وتجرى الانتخابات في 27 أكتوبر، وسط منافسة سياسية محتدمة، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى صعوبة حصول معسكر نتنياهو أو أحزاب المعارضة على أغلبية برلمانية مستقرة.

ويحتاج أي معسكر إلى تأمين 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست لتشكيل حكومة تحظى بالأغلبية.