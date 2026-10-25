وتأتي التحركات بعدما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية شن هجوم عسكري على إيران، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب للصحفيين، خلال إدلائه بصوته في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بمقاطعة بالم بيتش في ولاية فلوريدا، ردا على سؤال بشأن الاستعدادات لهجوم محتمل: "هل تظن حقا أنني سأخبرك بذلك؟ هناك احتمال أن أفعل، وربما يكون ذلك غدا".

وأضاف: "هناك أيضا احتمال أن نتوصل إلى اتفاق جيد وكبير ورائع".

واعتبر الرئيس الأميركي أن إيران ترغب في إبرام اتفاق، لكنه شكك في مدى التزامها بأي تفاهم محتمل، قائلا: "إنهم يرغبون في إبرام صفقة، لكن السؤال هو: هل سيلتزمون بهذه الصفقة؟".

وتابع: "تعاملت مع إيران بفاعلية كبيرة، وقد أضطر إلى إنهاء المهمة، أو ربما يتوصل الإيرانيون إلى اتفاق".