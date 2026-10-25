وأثار المنشور، الذي أوحى بأن الخلافات السياسية الداخلية لا تُقارن بحجم التهديد القادم من طهران، رد فعل حاداً من رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان، الذي اتهم نتنياهو بإثارة الذعر، وفق موقع "واي نت".

وإلى جانب الصورة، اقتبس نتنياهو تصريحات للكاتب والمعلق السياسي الإسرائيلي يوفال بلومبرغ، المعروف بكتابه "فخ أوسلو"، الذي يتناول اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993 وتداعياتها على الأمن الإسرائيلي من منظور نقدي.

وكتب بلومبرغ: "تواجه دولة إسرائيل تهديدا وجوديا حقيقيا وملموسا إذا حصل الإيرانيون على أسلحة نووية، فلن يعود لأي شيء آخر أهمية. كل شيء يبدو تافهاً مقارنة بالخطر الوجودي الذي تشكله إيران والمحور الشيعي".

وكرر المنشور أيضا القول إن أمام إسرائيل عامين فقط، خلال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمعالجة التهديد الإيراني، مقدما الخلافات التي تهيمن على السياسة الإسرائيلية باعتبارها عوامل تشتيت عن التحدي الأمني الأكثر إلحاحا بالنسبة إلى البلاد.

وجاءت الصورة والرسالة المصاحبة لها فيما دخلت إسرائيل المرحلة الأخيرة من حملتها الانتخابية، مع استعداد الناخبين للإدلاء بأصواتهم الثلاثاء.

وشدد نتنياهو على التهديد الإيراني طوال الحملة الانتخابية، مؤكدا أن مواجهة الطموحات النووية لطهران يجب أن تظل الأولوية الأمنية القصوى لإسرائيل.

من جانبه، أدان غولان، نائب رئيس هيئة الأركان العامة السابق في الجيش الإسرائيلي ورئيس حزب الديمقراطيين، المنشور، متهماً رئيس الوزراء بمحاولة تخويف الناخبين.

وقال غولان: "نشر رئيس وزراء إسرائيل صورة لقنبلة ذرية تسقط على تل أبيب. أطالب بإبعاده عن وسائل التواصل الاجتماعي. لقد فقد الرجل والمحيطون به صوابهم. الضغوط تتزايد".