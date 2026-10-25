وقال الجيش الأوكراني إن عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس ارتفع إلى نحو مليون و578 ألفا و450 فردا، من بينهم 1850 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الأحد.

وبحسب بيان الأركان العامة الأوكرانية، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12,447 دبابة، و25,605 مركبة قتالية مدرعة، و51,614 نظام مدفعية، و2,237 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1,725 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 449 طائرة حربية، و356 مروحية، و580,802 طائرة مسيرة، و5,138 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و166,918 من المركبات وخزانات الوقود، و4,856 من وحدات المعدات الخاصة.

وكان سلاح الجو الأوكراني أعلن اليوم الأحد، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 119 من أصل 153 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 532 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليلة الماضية.

وأشارت إلى أنه جرى إسقاط الطائرات المسيرة، في أجواء عدة مقاطعات بينها بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.