وكانت تقارير روسية مختلفة أشارت إلى سقوط ضحايا جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، دمار واسع جراء قصف عنيف استهدف مناطق سكنية في وسط مدينة بيلغورود الروسية.

وأفاد مركز عمليات الطوارئ في بيلغورود إلى مقتل مدني وإصابة آخر جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على سيارة في المقاطعة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 14 جراء هجوم بمسيّرات، بحسب ما ذكر حاكم بيلغورود ألكسندر شوفايف.

وأشار حاكم بيلغورود إلى أن الهجوم ألحق أضراراً بـ30 مبنى سكنياً، و3 مبانٍ إدارية، و3 مرافق اجتماعية، إضافة إلى منشآت تجارية ومنازل خاصة.

إلى ذلك، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن حاكم روستوف قوله إنه تم إسقاط أكثر من 50 طائرة مسيرة في المقاطعة وذلك خلال التصدي لهجوم جوي وقع أثناء الليل.

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية واصلت الليلة الماضية شن هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مراكز لوجستية ومنشآت للبنية التحتية للموانئ في أوكرانيا، إضافة إلى سفن بحرية قالت إنها تعمل لصالح القوات الأوكرانية.

وأضافت الوزارة أن الضربات في مدينة خاركيف استهدفت مركز "إيبيتسنتر" اللوجستي، الذي قالت إنه يُستخدم لتخزين منتجات مزدوجة الاستخدام مخصصة لدعم القوات الأوكرانية.

كما استهدفت محطة "فاسيشيفو" اللوجستية، التي قالت إن القوات الأوكرانية تستخدمها لتخزين المعدات العسكرية والمنتجات مزدوجة الاستخدام.

كما أعلنت الوزارة استهداف سفينة شحن جافة أثناء إبحارها، كانت تنقل إلى ميناء تشورنومورسك شحنات مخصصة لدعم القوات الأوكرانية.

وفي كييف، قال سلاح الجو الأوكراني إن وحداته تمكنت من إسقاط 119 مسيرة روسية من أصل 153 فوق عدة مناطق أوكرانية.

وقالت السلطات الأوكرانية إن 4 أشخاص أصيبوا جراء هجمات روسية على زابوريجيا ومحيطها.

وأضافت أن القوات الروسية نفذت خلال 24 ساعة 832 هجوماً استهدف 55 بلدة ومدينة في مقاطعة زابوريجيا.