وقالت الجامعة إن إطلاق النار وقع بالقرب من حرم جامعة الزراعة والميكانيكا في فلوريدا في شارع بيري، بينما أحصت الشرطة بين المصابين 6 بالغين و6 قصر.

وقالت إدارة شرطة تالاهاسي "في الوقت الحالي، يعاني 3 على الأقل من مصابي إطلاق النار من جروح خطيرة، بينما أفادت التقارير أن حالة 9 آخرين مستقرة".

وقالت الشرطة إن النتائج الأولية أظهرت أن "مشاجرة جسدية" سبقت إطلاق النار، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال قائد الشرطة لورنس ريفيل "من المؤلم للغاية أن نعلم أن من بين المصابين أطفالا".

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن أصغر المصابين بطلقات نارية يبلغ 11 عاما، لكن الشرطة لم ترد بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وأضافت الصحيفة أن مشاجرة في احتفالية عودة للديار تصاعدت إلى إطلاق نار، وأن شجارا بين شخصين أو 3 أشخاص أدى إلى إطلاق أعيرة نارية قبل الساعة الثامنة مساء بقليل.

وقالت الشرطة إن وحدة الجرائم العنيفة التابعة لها تحقق في ملابسات الواقعة.

وقالت جامعة فلوريدا الزراعية والميكانيكية في منشور على إكس "تظل سلامة وأمن طلابنا وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على رأس أولوياتنا".