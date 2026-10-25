وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ترامب وصل برفقة زوجته ميلانيا إلى مكتب المشرف على الانتخابات في مقاطعة بالم بيتش بمدينة ويست بالم بيتش، للإدلاء بصوتيهما، قبل مشاركته في تجمع انتخابي بولاية جورجيا.

وكان ترامب قد أمضى ساعات الصباح في ملعب للغولف بالقرب من مركز الاقتراع.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان قد صوت لجميع مرشحي الحزب الجمهوري، أجاب ترامب، الذي كان يضع ملصقا يحمل عبارة "لقد صوت": "بكل تأكيد، وبشكل قاطع".

وسبق أن تعرض ترامب لانتقادات بسبب استخدامه التصويت عبر البريد في انتخابات سابقة، رغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية الانتخابية.

وتأتي مشاركة ترامب في التصويت المبكر قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، والتي يتنافس فيها الحزبان الجمهوري والديمقراطي على مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.