وقال سكان إن مسلحين يستقلون دراجات نارية اقتحموا قرية بيناري عقب صلاة الجمعة، وفتحوا النار على الأهالي، مما تسبب في حالة من الذعر وفرار السكان.

وقال أحد سكان القرية، إيسياكو موسى، إن "الناس كانوا يركضون في اتجاهات مختلفة للنجاة من الهجوم".

وأضاف ساكن آخر يدعى سعيدو نوحو: "بعد رحيل المهاجمين، أحصينا أكثر من 20 جثة، بينما كان لا يزال هناك أشخاص في عداد المفقودين".

وفي المقابل، أعلنت الشرطة النيجيرية انتشال 10 جثث حتى مساء الجمعة، في حصيلة أولية تقل عن الأرقام التي أوردها الناجون.

وأوضح المسؤول المحلي مالام أبو بكر سيف الله أن المهاجمين وصلوا على متن نحو 50 دراجة نارية، تقل كل منها شخصين.

وأضاف أن المسلحين نهبوا متاجر واستولوا على أموال ومواد غذائية ومؤن، فضلا عن دراجات نارية تركها أصحابها أثناء فرارهم.

انتقادات للسلطات

وفي أعقاب الهجوم، انتقدت منظمة العفو الدولية عجز السلطات النيجيرية عن حماية المجتمعات الريفية من الاعتداءات المتكررة.

وقالت المنظمة إن "السلطات النيجيرية تستمر في ترك المجتمعات الريفية في بعض أنحاء الشمال تحت رحمة مسلحين يرتكبون فظائع متكررة دون عقاب".

وأضافت أن عدم تقديم المسؤولين عن هذه الهجمات إلى العدالة يسهم في ترسيخ الإفلات من العقاب.

عمليات عسكرية ضد المسلحين

وفي تطور منفصل، أعلن الجيش النيجيري، السبت، مقتل 15 شخصا وصفهم بـ"الإرهابيين" في ضربة جوية بولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

وتواجه نيجيريا تحديات أمنية متزايدة، في ظل استمرار التمرد المسلح الذي بدأته جماعة بوكو حرام عام 2009، إلى جانب نشاط عصابات محلية تعرف باسم "قطاع الطرق"، تنفذ عمليات قتل وخطف مقابل فدية وسرقة للماشية.

وتشهد ولاية تارابا، الواقعة في شرق البلاد قرب وسطها، هجمات تنفذها جماعات مسلحة تستهدف القرى والمناطق الريفية.