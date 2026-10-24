وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه إلى الصحفيين أثناء إدلائه بصوته في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وردا على سؤال بشأن مدى تقدم الاستعدادات لشن هجوم محتمل على إيران، قال ترامب: "هل تظن حقا أنني سأخبرك بذلك؟ هناك احتمال أن أفعل، وربما يكون ذلك غدا".

وأضاف: "هناك أيضا احتمال أن نتوصل إلى اتفاق جيد وكبير ورائع".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الإيرانيين يرغبون في إبرام اتفاق، لكنه شكك في مدى التزام طهران بأي تفاهم محتمل.

وقال: "إنهم يرغبون في إبرام صفقة، لكن السؤال هو: هل سيلتزمون بهذه الصفقة؟".

وتابع: "تعاملت مع إيران بفاعلية كبيرة، وقد أضطر إلى إنهاء المهمة، أو ربما يتوصل الإيرانيون إلى اتفاق".