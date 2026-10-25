وجاءت الاشتباكات بعد تجمع مئات المحتجين، معظمهم من الشبان، للمطالبة بزيادة التمويل المخصص للتعليم، في امتداد لمظاهرات شهدتها بلجيكا خلال الأشهر القليلة الماضية.

واتهم المحتجون الشرطة باستخدام العنف المفرط، رغم أن الاشتباكات كانت أقل حدة ونطاقا بكثير من تلك التي شهدتها بلجيكا الأسبوع الماضي، أو الاحتجاجات الأوسع نطاقا التي وقعت في فرنسا المجاورة.

وشاهد مراسلو رويترز محتجين يركضون في شوارع بروكسل بينما كانت الشرطة تلاحقهم، كما شاهدوا أفرادا من الشرطة يضربون أحد المحتجين ويركلونه.

واستهدف محتجون دراجات هوائية ونارية مخصصة للتأجير، محاولين إضرام النار فيها، بعد رشقها بلافتات الشوارع وأشياء أخرى.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في واقعة منفصلة لتفريق مجموعة من المحتجين.

وقالت شرطة بروكسل، في بيان مساء السبت، إنه لم تقع أي حوادث جسيمة، مشيرة إلى أنها اتخذت تدابير "لضمان الحفاظ على النظام العام وسلامة الجميع".

وأضاف البيان أن الشرطة احتجزت مؤقتا 5 أشخاص بتهمة الإخلال بالنظام العام، و4 آخرين بتهمة حيازة أسلحة محظورة والتحريض على أعمال الشغب.