وقدرت الشرطة عدد المشاركين بنحو 400 شخص في مدينة لايبتسيغ، و300 شخص في مطار فرانكفورت، أكبر المطارات الألمانية، ونحو 150 شخصًا في مطار برلين-براندنبورغ، المعروف اختصارا بـ"بي إي آر".

كما أشارت تقديرات الشرطة إلى مشاركة نحو 50 شخصا في كل من مطاري كولونيا/بون ودوسلدورف. في المقابل، قدر التحالف المنظم للاحتجاجات أعداد المشاركين بأرقام أعلى.

ووفقا للبيانات، جاءت المظاهرات احتجاجا على ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، واحتجازهم تمهيدا لترحيلهم، والتوسع في البنية التحتية المخصصة لهذا الغرض.

كما أُعلن عن تنظيم احتجاجات في مطاري ميونخ وهانوفر. واحتج المتظاهرون في لايبتسيغ أيضا على رحلات الترحيل المستأجرة إلى أفغانستان.

وقالت متحدثة باسم التحالف المنظم للاحتجاجات: "نطالب بوقف فوري لعمليات الترحيل، لأن طالبي الحماية لهم الحق في اللجوء".

ووصفت إقدام الحكومة الألمانية على انتهاك هذا الحق، والتعاون مع حركة طالبان في عمليات الترحيل، بأنه أمر مروع.

وكانت السلطات الألمانية قد نظمت هذا العام عدة رحلات لترحيل أشخاص إلى أفغانستان انطلاقًا من مطار لايبتسيغ/هاله. وتفيد تصريحات السلطات الألمانية بأن معظم المرحّلين على متن هذه الرحلات من مرتكبي الجرائم.

وأفادت شبكة "ويلكوم يونايتد" (سنأتي متحدين) بأن المظاهرة التي دعت إلى تنظيمها في مطار فرانكفورت، بالتعاون مع جهات محلية، جاءت احتجاجًا على إنشاء "مبنى مخصص للترحيل".

وقالت متحدثة باسم الشبكة إن الأموال التي تُنفق على عمليات الترحيل كان ينبغي استثمارها بدلًا من ذلك في تدابير دمج اللاجئين في المجتمع. وأضافت: "نناهض جميع أشكال البنية التحتية المخصصة لعمليات الترحيل، ونطالب بحرية التنقل لجميع الناس".

وذكر التحالف المنظم للاحتجاجات أن عدد المشاركين بلغ "عدة آلاف"، موضحا أنهم شاركوا في تحركات نظمتها مبادرات مختلفة. وأضاف أن مظاهرات نُظمت بالتوازي مع الاحتجاجات في مطارات برلين ودوسلدورف وفرانكفورت وكولونيا ولايبتسيغ وميونخ، في مدن أخرى، منها بيليفيلد وهانوفر.

وفي منطقة أوبردينج، بالقرب من مطار ميونخ، ثاني أكبر المطارات الألمانية، تجاوز عدد المتظاهرين 700 شخص.

ومن المقرر إنشاء "مبنى مخصص للترحيل" في مطار ميونخ أيضًا، بهدف تسريع إجراءات الترحيل وتسهيلها. وكانت حملة "أوقفوا إنشاء مبنى الترحيل في مطار ميونخ" قد دعت إلى تنظيم احتجاجات هناك.

وتنتقد الحملة إدارة المطار بسبب إتاحتها، من خلال التوسع في بنيته التحتية، إمكانات لتنفيذ مزيد من عمليات الترحيل، فضلًا عن تحقيق مكاسب اقتصادية منها.