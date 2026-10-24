وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر منصة "تلغرام"، إن النظامين عادا إلى مستويات الأداء المسجلة قبل فرض القيود، مضيفا: "السرعات الآن عند المستوى الذي نحتاجه".

وأوضح زيلينسكي أن الخدمة بدأت تستعيد أداءها الطبيعي خلال الليل، فيما أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية استقرار الاتصال عند سرعات حركة تجاوزت 400 كيلومتر في الساعة.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن القيود حدّت من استخدام الخدمة أثناء الحركة بسرعات تتجاوز نحو 160 كيلومترا في الساعة، ما أضعف قدرة الجيش على اعتراض المسيّرات الهجومية الروسية، وأدى إلى إلغاء عدد من العمليات.

وتشير هذه السرعات إلى حركة المعدات والمنصات المتصلة بالنظامين، وليس إلى سرعة نقل البيانات عبر الإنترنت.

ويؤدي "ستارلينك" دورا حيويا في الاتصالات على خطوط المواجهة، فيما ساعدت المسيّرات الهجومية متوسطة المدى التي تستخدم "ستارشيلد"، النسخة العسكرية من النظام، أوكرانيا على تعزيز قدراتها في مناطق عدة من ساحة المعركة خلال العام الجاري.

ولا تعتمد كييف على النظامين لتنفيذ هجمات المسيّرات بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف مصافي النفط.

وجاءت مشكلات الخدمة، التي توفرها شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك، في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب صفقة لشراء الديزل الروسي، بالتزامن مع ضغوط على أوكرانيا لوقف استهداف المصافي الروسية.

وأثارت القيود غضبا في كييف، خصوصا أنها تزامنت مع تعطل تلقي تحذيرات من الحلفاء بشأن هجمات صاروخية روسية. وأكدت أوكرانيا لاحقا استمرار تلقي المعلومات الاستخباراتية الأميركية.

ولم يقر ماسك أو الحكومة الأميركية بالمسؤولية عن فرض القيود، إذ قال كل طرف علنا إن اتخاذ قرار من هذا النوع يعود إلى الطرف الآخر.

ونقلت "رويترز" أن أمرا بتقييد خدمة "ستارشيلد" صدر من داخل البيت الأبيض، فيما ذكرت مصادر أن إدارات أميركية طلبت من "سبيس إكس"، في مناسبات سابقة، تفعيل خدمة "ستارلينك" أو تعطيلها في دول مختلفة.

وقال ترامب، الجمعة، إنه سيعمل على حل المشكلات إذا استمرت، بعدما أعلن في وقت سابق عودة الخدمات بالكامل.