ووفق ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية، السبت، جاء الأوكرانيون في المرتبة الأولى من حيث عدد طلبات اللجوء في روسيا عام 2026، دون تحديد عدد مقدمي الطلبات الأوكرانيين.

وأشارت الوكالة إلى أن 427 سوريا و97 أفغانيا تقدموا بطلبات لجوء في روسيا، فيما دخل مواطنو إيران وأوزبكستان وكازاخستان قائمة الجنسيات العشر الأولى من حيث طلبات اللجوء في روسيا.

وفي عام 2025، تقدم 8820 شخصا بطلبات لجوء مؤقت في روسيا، بينهم 4111 خلال الأشهر الستة الأولى من العام. وسُجّل أكبر عدد من الطلبات بين السوريين (1841 طلبا)، يليهم الأوكرانيون (1140 طلبا).

ومنذ عام 2022، تقدم أكثر من 93 ألف أوكراني بطلبات لجوء في روسيا.