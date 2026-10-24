واصطدمت طائرتان طراز "إس إف – 260 "خلال التحليق على مستوى منخفض عصر أمس الجمعة، ثم تحطمتا في قاعدة فرناندو الجوية في مدينة ليبا في إقليم باتانغاس الساحلي جنوب العاصفة مانيلا.

وقال المسؤولون إن الحادث لم يسفر عن إصابات على الأرض.

ولم يقدم سلاح الجو الفلبيني تفاصيل عما وصفه بحادث تحطم. وقال مسؤولان فلبينيان على دراية بما حدث إن الطائرتين اصطدمتا في الجو. وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هوياتهما لأنه غير مخول لهما مناقشة الحادث.

وقال سلاح الجو إنه أوقف كل طائراته طراز "إس إف-260" بشكل مؤقت والتي جرى الحصول عليها من إيطاليا في ظل إجراء تحقيق في الحادث. ولم يكشف عن عدد طائرات "إس إف – 260 " المتبقية لدى سلاح الجو.

ويعد الحادث انتكاسة للجيش الفلبيني الذي يعاني من قلة التمويل.