وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن كيم جونغ أون وصل، اليوم السبت، إلى داندونغ الحدودية في الصين عبر جسر افتتح حديثا بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه أن "كيم وصل إلى داندونغ في وقت سابق اليوم عبر جسر نهر يالو الجديد".

وبحسب الوكالة، تم افتتاح الجسر، الذي يربط مدينة سينويغو الحدودية في كوريا الشمالية بمدينة داندونغ الصينية، في وقت سابق هذا الشهر، بعد مرور 12 عاما على اكتماله، في خطوة تبرز أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بيونغيانغ وبكين.

واكتمل بناء الجسر، الذي يتكون من أربع حارات، ويمتد بطول 3,026 مترا، عام 2014، باستثمارات صينية بلغت نحو 310 ملايين دولار أميركي.

ويأتي هذا بعد نحو يومين على تقارير كورية شمالية رسمية بأن الرئيس الصيني شي جينبينغ أكد مجددا التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية، قائلا إن البلدين لطالما دعما بعضهما البعض عبر الأجيال.

ووفقا لوسائل إعلام كورية شمالية، فقد أدلى شي بهذه التصريحات في رد أرسله إلى كيم جونغ أون، يوم الثلاثاء الماضي، ردا على رسالة التهنئة التي أرسلها كيم في الأول من أكتوبر بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس الصين، والتي تعهد فيها كيم بمواصلة تطوير صداقتهما التقليدية وحماية المصالح المشتركة.

وقال شي إن البلدين متصلان جغرافيا، مشيرا إلى أن صداقتهما ومصيرهما المشترك لطالما كانا من السمات المميزة للعلاقات الثنائية، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقال شي: "الصين مستعدة للعمل مع كوريا الشمالية لتعزيز الصداقة التقليدية بين البلدين، وتوطيد الثقة السياسية المتبادلة، وتوسيع التعاون العملي، والحفاظ على التواصل والتنسيق الوثيقين"، وفقا للتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية باللغة الكورية فقط.