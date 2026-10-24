وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو في 23 أكتوبر إلى الساعة 08:00 بتوقيت موسكو في 24 أكتوبر، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمّرت 616 طائرة مسيرة أوكرانية"، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وتابعت الوزارة في بيانها أنه تم تدمير الطائرات المسيرة "فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفولغوغراد وفورونيج وكالوغا وكيروف وكورسك، وليبيتسك وأوريول وبينزا وروستوف وريازان وسامارا وساراتوف وسمولينسك وتامبوف وتولا وأوليانوفسك".

كما تم تدمير الطائرات المسيرة في "مقاطعة موسكو، وجمهورية القرم، وجمهورية تتارستان، وإقليم كراسنودار، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن مواصلة القوات الروسية، فجر اليوم السبت، استهداف منشآت البنى التحتية للموانئ الأوكرانية، والسفن البحرية التابعة للقوات الأوكرانية، باستخدام الطائرات المسيرة.

وأصدرت الوزارة بيانا أعلنت من خلاله أن الهجمات أسفرت عن إصابة سفينة شحن كانت تنقل إمدادات إلى ميناء أوديسا لصالح القوات الأوكرانية، إضافة لاستهداف مصنع لإنتاج القوارب المسيرة في ميناء تشورنومورسك.