وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن خدمة ستارلينك عادت، لكن ليس بكامل كفاءتها التشغيلية مشيرا إلى أنه في انتظار رد من وزير الخارجية الأميركي بهذا الشأن.

وكانت تقارير إعلامية أميركية أفادت بأن واشنطن طلبت من ماسك وقف أو تشغيل خدمات ستارلينك في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ووفقا للتقارير، فقد قال 6 مسؤولين أميركيين سابقين إن قبل فترة طويلة من تقييد وصول الجيش الأوكراني هذا الشهر إلى خدمة ستارلينك، كانت إدارتا بايدن وترامب قد طلبتا عدة مرات من شركة "سبيس إكس" تشغيل خدمة ستارلينك أو إيقافها في بلدان مختلفة.

وأفاد 4 من هؤلاء المسؤولين السابقين بأن الطلبات، خلال فترة رئاسة جو بايدن، شملت إيقاف تشغيل الخدمة لمنع الجماعات المتحالفة مع إيران في اليمن ولبنان من استخدام ستارلينك للتواصل، وتفعيل الخدمة لتوفير خدمة الإنترنت داخل إيران وفي أوكرانيا لدعم جيشها.

وبالمثل، قال مسؤول كبير سابق في إدارة ترامب وشخص مطلع على الأمر لرويترز، إن إدارة ترامب طلبت من ماسك إتاحة الخدمة في إيران عقب الضربات الأميركية-الإسرائيلية في عامي 2025 و2026، على أمل أن تعزز الوصول إلى الإنترنت والاتصالات للمحتجين المناهضين للحكومة.

وتحدث جميع هؤلاء الأشخاص بشرط عدم الكشف عن هويتهم. وتذكر هنا لأول مرة الطلبات الأميركية السابقة بشأن إتاحة خدمة ستارلينك.

وأثارت الضجة في الآونة الأخيرة حول القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لخدمات الأقمار الصناعية التابعة لشركة سبيس إكس تساؤلات حول العلاقات بين الحكومة الأميركية وماسك، الذي تمتلك شركته أنظمة حيوية للجيش الأميركي وحلفاء الولايات المتحدة.

وتظهر الطلبات التي وجهتها إدارتا بايدن وترامب إلى ماسك علاقة وثيقة تعتمد فيها الإدارات الأميركية بدرجة غير مسبوقة على شركة من القطاع الخاص للمساعدة في تنفيذ السياسة الخارجية.

كما أن القيود المفروضة في الآونة الأخيرة على أوكرانيا، على الرغم من كونها حليفة للولايات المتحدة، أثارت قلق المسؤولين في أوروبا، إذ يرى بعضهم أن أوروبا يجب أن تطور قدراتها الخاصة في مجال الاتصالات العسكرية عبر الأقمار الصناعية، لأنه لا يوجد حاليا بديل قابل للتطبيق على المدى القصير.