وكان الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي أعلن سابقا دعمه لوالد فلافيو، الرئيس السابق جايير بولسونارو، المنتمي إلى اليمين المتطرف، مشيرا إلى أنه يتشارك معه "قيما مماثلة".

ولم يعلق نيمار على الحملة الانتخابية هذا العام، لكنه ظهر الجمعة في مقطع فيديو نشره على "إنستغرام" إلى جانب النائب المؤيد لبولسونارو نيكولاس فيريرا.

وسأل فيريرا نيمار: "ما رقم قميصك عندما كنت تلعب مع برشلونة؟ كان الرقم 11. وكم يساوي 11 زائد 11؟"، قبل أن يوجه الكاميرا نحو النجم البرازيلي الذي أشار بأصابعه إلى الرقم 22، وهو الرقم المخصص لفلافيو بولسونارو على ورقة الاقتراع.

وأضاف فيريرا، أحد أبرز وجوه اليمين البرازيلي في البرلمان: "الأمر لا يتعلق بالسياسة، نحن نتحدث عن كرة القدم فقط".

وكان نيمار أنهى مسيرته الدولية في يوليو الماضي، عقب خسارة البرازيل أمام النرويج في كأس العالم، بينما يواصل اللعب مع نادي سانتوس البرازيلي.

وتظهر استطلاعات الرأي تقاربا شديدا بين لولا وبولسونارو، إذ تشير إلى تعادلهما إحصائيا قبل تصويت الأحد الحاسم.