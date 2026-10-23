وأوضح ترامب خلال تجمع انتخابي في فلوريدا: "سنتولى أمر كوبا في طريق ‌عودتنا من إيران. ثم سنرسل روبيو لإتمام الاتفاق".

وخلال شهر سبتمبر الماضي، توقع ‌ترامب أن تتوصل الولايات المتحدة وكوبا إلى اتفاق، وقال إنه لا يعتقد أن اتخاذ إجراء عسكري سيكون ضروريا.

وكانت إدارة ترامب أعلنت سابقا أن ‌هدفها ⁠هو تغيير الحكومة الشيوعية في كوبا.

وأدى حصار نفطي طبقته الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، ⁠إلى وضع ‌كوبا تحت ضغوط شديدة في ظل ⁠معاناتها نقص الوقود وانقطاعات الكهرباء، التي تفاقمت ⁠بسبب تدهور البنية التحتية.

وتبقي واشنطن على حظرها المفروض على كوبا منذ ⁠أكثر من ​60 عاما، بينما صعدت إدارة ترامب ضغوطها على هافانا بعدما نفذ الجيش الأميركي في يناير الماضي مداهمة دامية على فنزويلا، أفضت إلى اقتياد رئيسها آنذاك نيكولاس مادورو.

وقال وزير الخارجية الكوبي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر ‌الماضي، إن "كوبا ستظل دائما منفتحة على الحوار مع واشنطن".