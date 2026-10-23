وقال باراك، الذي يشغل منصب السفير الأميركي لدى تركيا والمكلف بمتابعة الملف السوري، في مقابلة ضمن برنامج يُبث عبر الإنترنت: "هل يمكن أن تقع ضربة آخر هذا الأسبوع؟ بالتأكيد"، علما أنه لا يتولى أي ملف مرتبط مباشرة بإيران.

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "واضح جدا. إنه منفتح ومستعد للتوصل إلى اتفاق، وقد جلسنا إلى طاولة المفاوضات لأشهر طويلة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يخوض انتخابات الثلاثاء، قد توعد مرارا خلال الأيام الماضية بإسقاط النظام في إيران.

وأبدى ترامب استعداده لشن ضربات جديدة على إيران، بعد تعثر المسار الدبلوماسي، رغم إعلانه في وقت سابق أن ذلك لن يحدث قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر.

وفي موقف يتناقض مع تصريحات نتنياهو، أوضح باراك أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إسقاط الجمهورية الإسلامية، التي تعد عدوا لدودا لواشنطن وإسرائيل منذ الثورة التي أطاحت بالشاه الموالي للغرب عام 1979.

وقال باراك مخاطبا الإيرانيين: "إذا استمررتم في تهديد العالم وحلفائنا ومنطقة الخليج، فستكون هناك عواقب. لكن هذه العواقب لن تتمثل في تغيير النظام".

وأضاف: "لقد صرحت الولايات المتحدة على لسان رئيسها بأنها غير معنية بتغيير النظام"، مشيرا إلى أن "المشكلة في ما يتعلق بتغيير النظام هي دائما: ما السيناريو الذي سيلي ذلك؟".