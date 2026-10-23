وقال البيت الأبيض إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في 29 أكتوبر، بينما أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف التزام قواته بالهدنة اعتبارا من الساعة الرابعة صباح الثلاثاء 27 أكتوبر بتوقيت موسكو، الواحدة صباحا بتوقيت غرينتش.

ولم يصدر تعليق من كييف حتى الآن، كما لم يتضح سبب اختلاف الموعدين المعلنين.

وقالت ميلانيا، في بيان للبيت الأبيض، إن أوليشكي، الواقعة على خط المواجهة، أصبحت "على شفا كارثة"، مشيرة إلى أن تدخلها أتاح الترتيب لإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء كبار السن.

وأضافت أن السكان الراغبين في المغادرة سيحصلون على مساعدة منسقة ووسائل نقل إلى الوجهات التي يختارونها.

وأوضح البيت الأبيض أن ميلانيا وممثلها عملا مباشرة مع قادة روس وأوكرانيين لتحديد شروط وقف إطلاق النار، بما يشمل الأهداف والترتيبات التقنية والجدول الزمني والإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وأشار إلى أن وسيلة إعلامية أميركية مستقلة، لم يسمها، ستتابع عمل الفرق الروسية والأوكرانية وتوثقه.

موسكو ترحب وتعلن ترتيبات ميدانية

ورحب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بجهود ميلانيا، قائلا إنها أسهمت بشكل كبير في تنسيق العملية الإنسانية، وإن الجيش يعمل على تنسيق توقيت وقف إطلاق النار.

ولاحقا، أعلن غيراسيموف، في منشور على منصة "ماكس" الروسية، أن الهدنة ستطبق في محور خيرسون ضمن العملية الإنسانية في محيط أوليشكي، دون تحديد مدتها أو نطاقها الجغرافي بالتفصيل.

وأضاف أن القوات الروسية ستجري "استطلاعا تقنيا" على الأرض، لضمان إيصال المساعدات الإنسانية وسلامة المدنيين في المنطقة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ردا على سؤال بشأن الهدنة، إن زوجته بادرت إليها وإنه تدخل لاحقا، مضيفا: "ما تريده هو إنقاذ الأطفال".

نقص في الغذاء والدواء

وتواجه أوليشكي، التي تسيطر عليها روسيا منذ عام 2022، أزمة إنسانية مع تزايد نقص الغذاء والأدوية، بحسب شهادات نازحين من المدينة لوكالة "فرانس برس" في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتقر موسكو وكييف بوجود الأزمة، لكنهما تتبادلان الاتهامات بعرقلة إيصال الإمدادات وتنفيذ عمليات الإجلاء.

وكانت المدينة، الواقعة في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا، قد تعرضت لأضرار جسيمة إثر تدمير سد كاخوفكا عام 2023، وما أعقبه من فيضانات على طول نهر دنيبر. وانخفض عدد سكانها من نحو 24 ألف نسمة إلى نحو ألفين حاليا.

وسبق لميلانيا أن أعلنت، في أكتوبر 2025، إنشاء قناة اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأطفال الأوكرانيين الذين خطفتهم القوات الروسية، وقالت إنها نجحت في تأمين الإفراج عن مجموعة محدودة منهم.