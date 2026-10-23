وبحسب بيان الوزارتين، الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب"، فإن التدريب النووي الجوي المشترك جرى مساء الثلاثاء.

وقال البيان إنه "بعد إقلاعها من قاعدة سان ديزييه الجوية في شمال شرق فرنسا، قامت طائرات رافال الفرنسية، بمرافقة مقاتلات تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، بمحاكاة ضربة نووية".

ويأتي هذا التدريب ضمن تعاون بين البلدين في مجال الردع النووي، المتفق عليه خلال قمة جمعت قيادات البلدين في نورثوود -شمال لندن- في شهر يوليو من العام الماضي 2025.