ونقلت صحيفة "لا ديبيش" عن مصدر شرطي لوكالة فرانس برس أن إطلاق النار وقع صباحا في تراب ولا فيريير بمقاطعة إيفلين.

وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في منشور على منصة إكس، إنّ هذه الواقعة "خطيرة للغاية".

وأعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تكليفها التحقيق في القضية.

وألقى عناصر شرطة بلدة كوينيير المجاورة القبض على الرجل بسرعة، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة، مشيرا إلى أن الحادثة وقعت حوالى الساعة 10:30 (08:30 بتوقيت غرينتش).

ووفق محافظة إيفلين، فقد تدخلت أجهزة الطوارئ، مشيرة إلى أن الوضع "لم يستقر بعد".

وقال رئيس بلدية تراب علي رابح في منشور على تطبيق تلغرام "صباح هذا الجمعة، أطلق شخص النار من سيارته على عدد من الأشخاص الذين صادفهم على طريقه في تراب ولا فيريير".

وأضاف "ستقوم المدينة بإنشاء وحدة للدعم النفسي خلال الساعات القليلة المقبلة".