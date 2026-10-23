وذكرت وزارة داخلية كردستان العراق في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أنها تنفي الشائعات والأخبار المتداولة في عدد من وسائل الإعلام، بشأن وجود طائرات مسيرة أو قوات ووحدات عسكرية أوكرانية على أراضي الإقليم، مؤكدة بشكل قاطع أن "هذه الادعاءات عارية عن الصحة تماما".

وأكدت الوزارة "موقف كردستان العراق الثابت والمستمر في انتهاج سياسة الحياد، والامتناع عن الانخراط في الصراعات الإقليمية والدولية، ورفض أي محاولة لاستخدام أراضي الإقليم كقاعدة لأي تحرك عسكري أو عدائي ضد أي دولة".

وشدد البيان على أنه "لن نسمح بأي حال من الأحوال بتورط كردستان العراق في هذه الصراعات".

أوكرانيا تعلّق على أخبار نشر وحدات للمسيّرات في العراق

من جانبها، أصدرت السفارة الأوكرانية في بغداد، الأربعاء، بيانا يتعلق بالأخبار والتقارير المتعلقة بنشر وحدات للطائرات المسيّرة في العراق.

ونفت السفارة الأوكرانية نشر وحدات للطائرات المسيرة في العراق، مؤكدة احترام السيادة العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية بيان السفارة الأوكرانية والذي جاء فيه: "الحديث عن نشر أوكرانيا وحدات للطائرات المسيرة وآلاف الطائرات المسيرة في إقليم كردستان العراق، هي ادعاءات عارية تماما عن الصحة، وتمثّل تضليلا متعمّدا".

وأضاف البيان أن "أوكرانيا لم تنشر أي طائرات مسيرة أو وحدات للطائرات المسيرة أو أفراد مرتبطين بها، لا في إقليم كردستان ولا في أي مكان آخر من العراق".

وأكد البيان أن "أوكرانيا تحترم سيادة جمهورية العراق ووحدة أراضيها، وتعتز بعلاقات الصداقة التي تربطها بحكومة جمهورية العراق وحكومة إقليم كردستان".

ودعت السفارة وسائل الإعلام إلى "تحرّي الدقة والامتناع عن تداول الادعاءات غير المؤكدة".