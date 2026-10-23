وكان لواندوسكي، الذي عمل في الوزارة كموظف حكومي خاص خلال فترة تولى كريستي نوم منصب وزيرة الأمن الداخلي، حليفا لترامب لفترة طويلة.

ولم تتضح بعد تفاصيل المزاعم الموجهة ضد لواندوسكي، على الرغم من أن الرئيس قال، الخميس، عقب تقرير نشر في صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه سمع بالتحقيق.

ولم يدافع الرئيس بشكل ملحوظ عن لواندوسكي، الذي كان أول مدير لحملته الانتخابية في عام 2016".

وقال ترامب للصحفيين: "لا أعرف بالضبط ما هو الأمر. كل ما يهمنا هو أن يتسم فريقي بالنزاهة، وإذا لم يكونوا كذلك، فيجب محاكمتهم".

وأضاف: "'سأترك وزارة العدل تمضي قدما وتفعل ما يلزم".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن التحقيق أطلق بعد إحالة من المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي، والتي تضمنت تفاصيل بشأن فترة عمل لواندوسكي في الوزارة.

وكتب محامي لواندوسكي، دم تريج، في تعليق عبر رسالة نصية لوكالة أنباء أسوشيتد برس: "لم تتصل وزارة العدل بلواندوسكي بشأن أي تحقيق، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات عندما كان يخدم بلاده بفخر بصفة تطوعية".