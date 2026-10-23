وقالت المتحدثة باسم المؤتمر تشيكو نوغوتشي لوكالة "فرانس برس": "لم ينظم مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة هذا الحدث، ولا توجد أي علاقة له بالمؤتمر. ليس لدي أي معلومات إضافية".

والخميس نشرت مارغو مارتن مساعدة الرئيس الأميركي، مقطع فيديو يظهر فيه ترامب جالسا وراء مكتبه، وحوله رجال دين وضع أحدهم يده على كتفه، بينما كان يصلي بصوت مرتفع.

وكتبت مارتن في منشور على منصة "إكس": "رؤساء أساقفة وأساقفة كاثوليك يصلون مع الرئيس ترامب في المكتب البيضاوي"، مرفقة المنشور برمز تعبيري على شكل قلب.

وفي وقت لاحق، أكد البيت الأبيض لـ"فرانس برس" أن ترامب التقى نحو 12 شخصا من القادة الكاثوليك، من بينهم رؤساء أساقفة كل من دنفر وميلووكي وكانساس سيتي.

وكانت علاقة إدارة ترامب بالكنيسة الكاثوليكية تتسم بالتوتر، خاصة فيما يتعلق بسياسة ترحيل المهاجرين.

وحظي ترامب بدعم اليمين المسيحي خلال حملته الانتخابية الأخيرة، وسبق له أن عقد لقاءات مع رجال دين باركوه بالصلاة معه بطريقة مشابهة، بما في ذلك لقاء مع قساوسة من التيار الإنجيلي.