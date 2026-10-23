ووضع الباحثون الوفيات المرتبطة بالحرارة وفقا لفئات عمرية مختلفة في 854 مدينة أوروبية، خلال موجات الحر المتكررة بأشهر يونيو ويوليو وأغسطس، ووجدوا أن 50 ألفا و391 شخصا لاقوا حتفهم بسبب درجات الحرارة المرتفعة، وفقا لدراسة ستنشر في عدد قادم من مجلة "نيتشر هيلث".

ويتجاوز هذا الرقم بنسبة 71 بالمئة حصيلة الصيف الأكثر فتكا المسجلة عام 2022، بـ29480 وفاة، وفقا لدراسة أعدها الباحثون أنفسهم في وقت سابق من هذا الشهر لتتبع الوفيات المرتبطة بحرارة الصيف في تلك المدن الأوروبية.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن هذه الأرقام تعد أقل من الواقع، نظرا لأنها لا تشمل موجة الحر القاتلة في مايو، وتقتصر فقط على الوفيات في 854 مدينة تشكل نحو 40 بالمئة من سكان أوروبا.

وقال غاريفالوس كونستانتينوديس، المؤلف المشارك في الدراسة أخصائي الإحصاء الحيوي في إمبريال كوليدج لندن، إن نحو ثلث الوفيات وقعت في الفترة من 17 يونيو إلى أول يوليو، في إشارة إلى موجة حر شديدة للغاية عندما كانت درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بـ5.3 درجة مئوية.

وقالت كلير بارنز، الباحثة الرئيسية والمختصة في علوم المناخ في إمبريال كوليدج لندن: "في معظم أنحاء غرب وشمال أوروبا، بنيتنا التحتية ليست مصممة بالبساطة للتعامل مع نوعية درجات الحرارة التي نراها الآن بسبب تأثيرات الاحترار الناجم عن الأنشطة البشرية".

وأضافت أن بعض المدن الأوروبية سجلت هذا الصيف درجات حرارة أعلى بـ12 درجة مئوية من المعدل الطبيعي.

وأشارت الدراسة إلى أن إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا سجلت أعلى أعداد للوفيات، ومن بين العواصم الأوروبية كانت روما صاحبة أعلى إجمالي للوفيات الناجمة عن الحرارة من عام 2000 إلى عام 2025، وفقا لدراسة الفريق الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر.