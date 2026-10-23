وذكرت وكالة الأنباء الصينية الجديدة (شينخوا) نقلا عن مكتب إدارة الطوارئ في مدينة ناقتشو، أن 46 شخصا أصيبوا من بينهم 11 في حالة خطيرة.

وقال تلفزيون الصين المركزي إن هذا كان أكبر زلزال تشهده المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية.

ووفقا لبيانات ‌مركز شبكات ⁠الزلازل الصيني، فقد كان مركز الزلزال في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة، وتقع على ارتفاع شاهق في مدينة ناقتشو شمالي التبت، ⁠وعلى عمق 10 ‌كيلومترات.

ويبلغ متوسط الارتفاع في نطاق 5 كيلومترات ⁠من بؤرة الزلزال، حوالي 4864 مترا.

وأظهرت مقاطع فيديو ⁠نشرتها وسائل إعلام محلية سكانا يغادرون منازلهم بحثا عن مأوى في الخارج، أو ⁠داخل سياراتهم المتوقفة في الشوارع.

وأظهرت بيانات مركز شبكات الزلازل الصيني تسجيل سلسلة من الهزات الارتدادية الأضعف، ‌تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات عقب الزلزال الرئيسي.