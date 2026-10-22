وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "تبذل إيران قصارى جهدها لرفع أسعار النفط قبيل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. بل إنها تختلق هجمات وهمية وتزرع ألغاما، وما إلى ذلك، علما بأن كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز حاليا تفوق حتى تلك التي كانت تُنقل قبل بدء الصراع".

وتابع ترامب: "إنهم يواصلون قتل المحتجين وكل من يقف في طريقهم. إنه نظام شرير بحق، ولا يسعني إلا أن آمل أن يدرك الشعب الأميركي والعالم أجمع مدى شرورهم!".

وأضاف ترامب: "لقد سقط 75 ألف محتج قتلى في أقل من 7 أشهر. ومن الصادم ألا يبدي العالم، ولا الحزب الديمقراطي، أي اكتراث".

واختتم ترامب منشوره بالقول: "لا يمكن لإيران أبدا امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه أبدا!".