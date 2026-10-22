وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات خلال مشاركته في بودكاست "يوميات مدير تنفيذي"، الذي يقدمه رائد الأعمال والمستثمر البريطاني ستيفن بارتليت، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقال زيلينسكي: "لا أعتقد أنهم (الروس) سيخاطرون باستخدام الأسلحة النووية، لأنهم في هذه الحالة سيخسرون بالتأكيد جميع حلفائهم، وأنا واثق من ذلك".

وأضاف أن استخدام الأسلحة النووية ولو لمرة واحدة سيفتح الباب أمام استخدامها في صراعات أخرى أيضا، وهو ما ستكون له عواقب كارثية.

وقال زيلينسكي: "لهذا السبب أعتقد أن بوتين لن يخاطر باستخدام الأسلحة النووية".