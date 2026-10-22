وقال ماكرون في ختام اجتماع عقد في مقر الرئاسة وضم كل أجهزة الاستخبارات التي اتهمت بالتقصير في توقع حجم الاحتجاجات، "لقد شهدنا أعمالا سياسية، بل تحريضية، نفذتها مجموعات منظمة من اليسار المتطرف تهدف إلى إسقاط الجمهورية".

وأضاف "هذا ما تتبناه هذه المجموعات (اليسارية المتطرفة)، التي تتسم بأقصى درجات الخطورة والعنف. وإلى جانب ذلك، هناك أعمال إجرامية ليست من النوع نفسه، علينا أيضا معالجتها بأقصى درجات الحزم".

وتابع "تم اعتقال آلاف الأشخاص، وسجن مئات آخرين، وستتواصل الجهود في هذا الإطار (...)، لكن وزير العدل كان محقا في طلبه من النيابة العامة اتخاذ أقصى العقوبات".

ومن المقرر تنظيم احتجاجات ضد غلاء المعيشة السبت في مختلف أنحاء فرنسا.

وأكد ماكرون أنه لن يسمح السبت إلا بالتظاهرات التي تنظمها النقابات.

وقال إن "التوصية العامة هي عدم تنظيم أي تظاهرات في الأيام المقبلة. أما من يرغبون في مواصلة التظاهر، فإذا كانوا من منظمات نقابية، فسيقترح المحافظون مسارات بديلة. أما إذا لم يكونوا من منظمات نقابية، فسنمنعهم قدر الإمكان".

ودعا منظمو التظاهرات، من حركة "السترات الصفراء" عددا من النقابات، إلى يوم جديد من الاحتجاجات على صعيد البلاد، السبت، وإلى إضراب عام وتظاهرات أخرى في الخامس من نوفمبر.

وبعدما فشلوا في احتواء أعمال العنف التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي، أصدر مسؤولون فرنسيون قرارا بفرض حظر تجول لثلاث ليالٍ في أجزاء من باريس وليون ومدن أخرى بهدف حماية المناطق التجارية.