وأشاد ترامب بفانس، واصفا إياه بأنه شخص موهوب للغاية وجيد، لكنه أكد أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن الانتخابات المقبلة.

وجاء ذلك بعدما أعرب فانس، في مقابلة مع شبكة "أي بي سي نيوز" الأميركية، الاثنين، عن اعتقاده بأن ترامب سيدعمه إذا قرر الترشح للرئاسة.

ترامب يتهرب

وعندما سأل الصحفيون ترامب في المكتب البيضاوي، الثلاثاء، عما إذا كان سيدعم نائبه، قال: "حسنا، سأقول لكم هذا. إنه شخص موهوب للغاية، وهو شخص جيد جدا، لكننا في الواقع، لا أعتقد أننا تحدثنا عن هذا الموضوع على الإطلاق".

وسارع فانس، الذي كان يقف خلف الرئيس، إلى تأكيد كلامه، موضحا أنهما لم يناقشا انتخابات 2028 حتى الآن.

وأضاف ترامب: "من سيصدق ذلك؟ أنا لا أتحدث معه عن الأمر، وهو لا يتحدث عنه. لا يزال الوقت مبكرا".

وتابع: "نحن لا نزال في مرحلة مبكرة جدا حاليا. علينا أولا اجتياز انتخابات التجديد النصفي للكونغرس".

فانس يتوقع دعم ترامب إذا ترشح

وكان فانس قد تحدث في مقابلته مع "أي بي سي نيوز" عن مستقبله السياسي، مؤكدا أنه لم يحسم قراره بشأن خوض الانتخابات الرئاسية عام 2028، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنه سيحصل على تأييد ترامب إذا قرر الترشح.

وقال فانس: "أعتقد أنني سأحصل على تأييد ترامب".

لكنه أشار إلى أهمية أن يخوض المرشحون السباق بأنفسهم، معتبرا أن تأييد الرئيس قد يكون حاسما إلى درجة تدفعه إلى ترك المنافسة تأخذ مجراها بدلا من إعلان موقف مبكر.

وأضاف: "لكن موقفي هو أنه إذا ترشحت، فأعتقد أن الرئيس سيدعمني. ومع ذلك، لم أتحدث معه بشأن هذا الأمر حتى الآن".

استطلاع يمنح فانس تقدما بين الجمهوريين

وأظهر استطلاع حديث أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن انتخابات 2028 تقدم فانس بين الناخبين الجمهوريين على شخصيات بارزة داخل الحزب، من بينها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

ويُعد فانس وروبيو من أبرز الأسماء المطروحة مبكرا لخوض المنافسة على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأثار ترامب مرارا احتمال تنافس نائبه ووزير خارجيته على بطاقة الحزب الانتخابية لعام 2028، كما طرح فكرة تشكيل تحالف انتخابي يجمعهما.

ووصف ترامب الرجلين بأنهما "فريق الأحلام"، معتبرا أن جمعهما في بطاقة انتخابية واحدة سيكون "الخيار المثالي"، وأن التغلب عليهما في انتخابات 2028 سيكون "صعبا للغاية".

ومع ذلك، امتنع عن تحديد أيهما ينبغي أن يكون مرشح الحزب للرئاسة وأيهما لمنصب نائب الرئيس، مكتفيا بالقول إنهما يتمتعان بقدرات كبيرة.

فانس وروبيو يقللان من طموحاتهما الرئاسية

ومع تصاعد التكهنات بشأن احتمال تنافس فانس وروبيو على ترشيح الحزب الجمهوري، حرص الاثنان على التقليل علنا من الحديث عن طموحاتهما الرئاسية، مؤكدين أنهما لم يبدآ التفكير بصورة جدية في انتخابات 2028.

وفي الوقت نفسه، واصل ترامب الإشادة بروبيو، قائلا إنه قد يصبح "أعظم وزير خارجية في تاريخ بلادنا".

وفي سبتمبر الماضي، وصفه بأنه "بارع للغاية"، و"رجل استثنائي ومذهل حقا".

هل يتجنب روبيو منافسة فانس؟

أفادت شبكة "إم إس ناو" بأن روبيو أبلغ أشخاصا في محيطه، خلال محادثات غير معلنة، بأنه لا يرغب في خوض سباق انتخابي ضد فانس.

وتشير هذه المعلومات إلى احتمال تفضيل روبيو تجنب مواجهة مباشرة مع نائب الرئيس، رغم طرح اسمه ضمن أبرز المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي المقابل، لم يعلن ترامب حتى الآن تأييده لأي منهما، فيما لا يزال قرار فانس بشأن الترشح غير محسوم، ولم يعلن روبيو بدوره عزمه خوض السباق.

وبذلك، تبقى المنافسة على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2028 مفتوحة، وسط ترقب لموقف ترامب من الشخصيات المطروحة لخلافته في البيت الأبيض.