وأضاف نتنياهو أنه أصدر توجيها بأن "الحل الوحيد المقبول هو إسقاط النظام المتعصب في إيران".

وقال إن إسرائيل "سحقت خصومها" في قطاع غزة ولبنان وطهران وإيران نفسها، معتبرا أنها أنجزت 90 بالمئة من المهمة، فيما تبقى 10 بالمئة.

والأربعاء، قال نتنياهو إن الإطاحة بالقيادة الإيرانية هي هدف صريح لقوات الأمن الإسرائيلية.

وأضاف في حفل تخريج دفعة من الضباط: "هناك طريقة واحدة فقط لإزالة هذا التهديد مرة واحدة وإلى الأبد: الإطاحة بالنظام في إيران. وتلك هي توجيهاتي للجيش الإسرائيلي والموساد والأجهزة الأمنية".

وأشار نتنياهو إلى المرشد الإيراني قائلا: "النظام في إيران لم يتعلم الدرس بعد. فقد قرر مجتبى خامنئي، طاغية العصر، السير على خطى والده".

وقال نتنياهو إنه طالما تسعى إيران لتدمير إسرائيل، سيظل هناك تهديد وجودي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن ترامب، الذي وصفه نتنياهو بـ"صديقه المقرب"، يشاركه هذا الرأي.

وأضاف أنهم سيقطعون "رأس الأخطبوط" وكذلك أذرعه، في إشارة إلى حركة حماس في قطاع غزة وحزب الله اللبناني.