ونقلت وكالة رويترز عن سوبيانين قوله، عبر تطبيق "تيليغرام"، إن الدفاعات الجوية الروسية تصدت للهجوم، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو المواقع التي استهدفتها المسيّرات.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد الضربات الجوية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، واتساع نطاق العمليات التي تستهدف مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة.

وكانت السلطات الروسية أعلنت، الأربعاء، مقتل شاب يبلغ 19 عاما وإصابة شخصين في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف سيارة في مقاطعة بريانسك غربي روسيا.

ونقلت رويترز عن حاكم المقاطعة، يغور كوفالتشوك، أن الهجوم نُفذ بطائرة مسيّرة أوكرانية، دون أن تتمكن الوكالة من التحقق بشكل مستقل من الرواية الروسية.