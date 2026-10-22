وقالت السلطات الإقليمية إن العاصفة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه إلى مستويات وصفتها بأنها "غير مسبوقة"، مخلفة أضرارا مادية واسعة في المناطق المتضررة.

وذكرت صحيفة "لا بروفنس" الفرنسية، نقلا عن السلطات، أنه عُثر على امرأتين تبلغان من العمر 86 و26 عاما غارقتين داخل قبو في مدينة لانكون بروفانس، فيما توفي شخص ثالث يبلغ 75 عاما في سان ميتر لي ريمبار جراء العاصفة.

وأعلنت السلطات إجلاء نحو 250 شخصا من مدينتي آرل وسان مارتن دو كرو إلى مراكز إيواء، في ظل استمرار المخاطر الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه.

وتسببت الفيضانات في إغلاق عدد من الطرق وخطوط السكك الحديدية، فضلا عن انقطاع الكهرباء والاتصالات الهاتفية في المناطق المتضررة.

وامتدت تداعيات العاصفة إلى إسبانيا، حيث تسببت في فيضانات شديدة شرقي البلاد، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وفق التقارير الواردة.