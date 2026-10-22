وبحسب الصحيفة، تتضمن الخطط تنفيذ عملية عسكرية قصيرة ومكثفة، وسط تكثيف التدريبات المشتركة بين الجيشين الأميركي والإسرائيلي، شملت طلعات جوية فوق العراق للتدرب على مناورات هجومية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن وزير الدفاع بيت هيغسيث ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارة إلى إسرائيل هذا الأسبوع، احتمال تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران.

وأشارت إلى أن الأهداف المحتملة تشمل منشآت الطاقة والبنية التحتية النووية الإيرانية، إضافة إلى ترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة.

ووفقا للتقرير، يرى مسؤولون أن جولة واسعة من الهجمات قد تزيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني، وتدفع طهران إلى تقديم تنازلات دبلوماسية، بعد نحو 8 أشهر من الصراع.

تحركات جوية إسرائيلية قرب إيران

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن عشرات المقاتلات الإسرائيلية نفذت، الاثنين، طلعة جوية وصلت خلالها إلى مناطق قريبة من الحدود الإيرانية.

وأوضح الموقع أن المقاتلات قطعت مسافة تزيد على 800 ميل من إسرائيل، بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الأميركي ولقائه نتنياهو في قاعدة عوفدا الجوية.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أن الطلعة الجوية لم تكن مرتبطة بزيارة هيغسيث، وأنها جاءت في إطار جهود ردع إيران.

لكن مسؤولين حذروا من أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى سوء تقدير عسكري، بما قد يستدعي ردا إيرانيا ويعيد إشعال المواجهة.

ولم تتضمن التقارير تأكيدا رسميا بصدور قرار أميركي أو إسرائيلي نهائي بتنفيذ الضربات، أو تحديد موعد لبدء العملية المحتملة.