وقال زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "نعم، علينا الآن تجميد خطوط المواجهة، وأعتقد أن هذا سبيل واقعي لإنهاء هذه الحرب".

وجاءت تصريحاته ردا على سؤال بشأن إمكانية قبول اتفاق سلام يُبقي السيطرة على الأراضي عند وضعها الحالي.

وأضاف: "تجميد خطوط المواجهة ووقف القتال، هذا هو الحد الأدنى الذي نطلبه من روسيا اليوم"، مشيرا إلى أن كييف ستسعى بعد ذلك للحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

ولا يمثل هذا الموقف تحولا جديدا في سياسة كييف، التي سبق أن طرحت وقف الأعمال القتالية على طول خطوط التماس الحالية، في حين رفضت موسكو المقترح، معتبرة أنه سيمنح أوكرانيا فرصة لإعادة تسليح قواتها.

ويأتي موقف زيلينسكي في ظل استمرار الخلافات بين موسكو وكييف بشأن شروط إنهاء الحرب، خصوصا ما يتعلق بالأراضي والضمانات الأمنية.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية، أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قدم، الأربعاء، مقترحات جديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب، خلال اجتماع في سان بطرسبرغ.

وأضافت الوكالة أن ويتكوف أجرى مشاورات مع قادة أوروبيين في أوسلو، فيما أعلنت موسكو انفتاحها على استئناف المحادثات الثلاثية مع الولايات المتحدة وأوكرانيا الشهر المقبل.