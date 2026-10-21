وتصاعدت التوترات بين الخصمين اللذين مزقتهما الحرب، منذ إصابة 3 جنود من كوريا الجنوبية الشهر الماضي في انفجارات ألغام أرضية، حمّل الجيش الكوري الجنوبي مسؤوليتها لبيونغيانغ، التي زرعت عبوات ناسفة جنوب خط ترسيم الحدود العسكرية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن كيم يو جونغ قامت، الثلاثاء، بجولة في مناطق الخطوط الأمامية برفقة المارشال باك جونغ تشون، أحد كبار المسؤولين العسكريين في جيش الشعب الكوري.

ووصفت كيم يو جونغ جهود التحصين الكورية الشمالية بأنها مهمة "مقدسة وعظيمة"، تدعم سياسة الزعيم المتمثلة في قطع العلاقات بشكل دائم مع كوريا الجنوبية.