وأشارت الهيئة إلى أن السفينة التي أصيبت على بعد 11 ميلا بحريا (حوالى 20 كيلومترا) غرب مدينة بخاء الساحلية "راسية حاليا في مكانها وجميع أفراد طاقهما بخير ولا توجد تقارير عن أضرار بيئية حتى الآن".

ويشكل مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير محور التوترات بين طهران وواشنطن.

وتتمسك طهران بالإشراف على حركة الملاحة في المضيق وتستهدف سفنا تحاول عبوره من دون الحصول على إذن منها. في المقابل، تفرض واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية.

وتزايدت الهجمات على السفن التي تحاول عبور الممر المائي خلال الأيام الأخيرة، في وقت تسعى واشنطن إلى مرافقة مزيد من السفن عبره.

والثلاثاء، وجهت إيران تهديدات جديدة لشركات النفط بشن هجمات انتقامية "في حال واصلت واشنطن استفزازاتها".