ونقلت الوكالات عن بوتين قوله إن هابارد موجود في مطار بولكوفو بمدينة سانت بطرسبرغ، مضيفة أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف شكر بوتين على الإفراج عنه خلال لقائهما في المدينة.

وبدأ بوتين، الأربعاء، محادثات مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد يوم من لقاء ويتكوف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأفادت وسائل إعلام روسية رسمية بأن المحادثات بين بوتين وويتكوف بدأت في قصر كونستانتينوفسكي في سان بطرسبرغ.