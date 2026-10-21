وقالت وزارة القوات المسلحة إن الطائرة المقاتلة ميراج 2000 دي كانت عائدة من مهمة عندما تحطمت في وقت متأخر من الثلاثاء.

ويتألف طاقم الطائرة من طيار مقاتل وضابط من القوات الجوية والفضائية الفرنسية مسؤول عن أنظمة الأسلحة.

وقد تم انتشال جثة، ومازال البحث جاريا عن الشخص الآخر، فيما تم فتح تحقيق بشأن الحادث.

ومقاتلة "ميراج 2000 دي" مقاتلة ذات مقعدين مخصصة للهجوم الأرضي، دخلت الخدمة عام 1993.

وشاركت الطائرة في معظم النزاعات التي خاضتها فرنسا مذاك، لا سيما في كوسوفو عام 1999، وليبيا عام 2011، وفي أفغانستان والعراق وسوريا، وكذلك في منطقة الساحل.

وشهد مسار تشغيل هذا الطراز حوادث عدة، منها حادث وقع في يناير 2019 في منطقة جورا خلال طلعة ليلية على ارتفاع منخفض، وأسفر عن مقتل الطيار ومساعده.

وفي حادث آخر في يوليو 2021 في منطقة نانسي، تمكن أفراد الطاقم من استخدام مقاعد القذف للنجاة بأنفسهم.