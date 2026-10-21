وقال روبيو خلال زيارة يقوم بها إلى الهند إن المحادثات "كانت إيجابية، لا شيء غير متوقع، لا شيء مفاجئا، وسيكون بإمكانه الآن الذهاب إلى سانت بطرسبرغ حاملا هذه الأفكار وتقاسمها مع الطرف الروسي".

وأضاف: "دعونا نرى إن كان بإمكاننا إحراز بعض التقدم".

وبحسب مسؤول أميركي، تناولت محادثات أوسلو عناصر إطار شامل للسلام، يتضمن ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا، وخططا اقتصادية وتنموية لمرحلة ما بعد الحرب.

كما بحث المشاركون تصورات بشأن هيكل أمني أوروبي أوسع، يهدف إلى تعزيز الاستقرار على المدى الطويل.

لقاء بوتين

وكشف مسؤول أميركي أن ويتكوف سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، لبحث مقترحات أوكرانية جديدة لإنهاء الحرب، فيما سيشارك كوشنر في المحادثات عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال إن الهدف من اللقاء هو "البناء على التقدم المحرز مع أوكرانيا وأوروبا، ومناقشة المقترحات مع روسيا، وتمهيد الطريق نحو مفاوضات مباشرة ثلاثية الأطراف، وأخرى متعددة الأطراف على نطاق أوسع".

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في إطار المساعي الأميركية لدفع مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط ترقب لموقف موسكو من المقترحات الجديدة، ومدى إمكانية تحويل التفاهمات بين واشنطن وكييف والعواصم الأوروبية إلى أرضية مشتركة للتفاوض مع روسيا.