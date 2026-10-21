ويأتي الإعلان النيجيري بعد أشهر من ظهور الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية في مايو الماضي، قبل امتداده إلى دول أخرى في القارة.

ووفقا للسلطات الصحية، أودى تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية بحياة 4381 شخصا، من بين أكثر من 9 آلاف إصابة مؤكدة.

تفاصيل الإصابة في نيجيريا

وقال وزير الصحة النيجيري محمد علي باتي، في بيان، إن المصابة وصلت على متن رحلة جوية قادمة من أوغندا، وأُدخلت إلى مستشفى خاص، حيث تلقت الرعاية الطبية لعدة أيام قبل تأكيد إصابتها.

وأضاف أن المصابة تخضع حاليا للعزل وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الصحة الأوغندية، في وقت متأخر الثلاثاء، عدم وجود إصابات نشطة ومؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد.

وشددت الوزارة على أن مرور المسافرين عبر أوغندا لا يعني بالضرورة إصابتهم بالفيروس داخل أراضيها.

تحذيرات من اتساع التفشي

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل الإصابة التاسعة بفيروس إيبولا، في مؤشر على استمرار المخاوف الصحية المرتبطة بانتشار المرض.

وحذر المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا، من اتساع نطاق تفشي فيروس إيبولا من سلالة بونديبوغيو.

وقال كاسيا إن التفشي أصبح "الأكثر انتشارا جغرافيا في التاريخ"، بعدما طال عدة دول في ثلاث مناطق من القارة الإفريقية.

ودعا المسؤول الصحي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير التمويل والإمدادات الطبية والعاملين في القطاع الصحي، للمساعدة في احتواء انتشار الفيروس.

وقال في نداء للمجتمع الدولي: "تحركوا الآن".