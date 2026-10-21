وقال ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية، إن الإيرانيين يرغبون في استمرار الحرب إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في 3 نوفمبر، لكنه شدد على أن الحرب ستنتهي "بطريقة أو بأخرى".

النفط يدخل الحسابات الانتخابية

ودافع ترامب عن كلفة الحرب، معتبرا أنها ثمن محدود مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وفق تعبيره.

وتوقع الرئيس الأميركي أن يؤدي انتهاء المواجهة إلى تراجع كبير في أسعار النفط، في وقت تتزايد فيه أهمية أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة في الخطاب الانتخابي الأميركي.

غير أن انخفاض أسعار النفط ليس نتيجة مضمونة لانتهاء الحرب، إذ تتوقف حركة الأسواق أيضا على استقرار الإمدادات وسلامة طرق الملاحة ومستويات الطلب العالمي.

ورغم تأكيده قرب انتهاء الحرب، لم يحدد ترامب موعدا لوقفها، كما لم يوضح ما إذا كانت النهاية التي يتحدث عنها ستتحقق عبر اتفاق دبلوماسي أو تطورات عسكرية.

وجاءت تصريحاته في وقت تتواصل فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية المرتبطة بالحرب، وسط ارتفاع أسعار الطاقة واقتراب انتخابات التجديد النصفي.